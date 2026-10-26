VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. OKTOBER 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt die vorläufigen Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2026 im Zielgebiet Black Pearl bekannt, das Teil seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets im Bezirk Toodoggone im nördlich-zentralen British Columbia (das "Konzessionsgebiet") ist.

Mit den vorläufigen Ergebnissen der Untersuchung mittels induzierter Polarisation ("IP") und gestützt durch geologische Kartierung und Feldbeobachtungen wurden vielversprechende Explorationsziele identifiziert, die auf das Potenzial eines verborgenen Porphyrsystems in der Tiefe hindeuten. Die geologischen Beobachtungen lassen auf einen möglichen vertikalen Übergang von einer epithermalen Alteration und Mineralisierung mit geringer bis mittlerer Sulfidisierung ("Low- to Intermediate-Sulphidation", "LS-IS") in höheren, oberflächennahen Lagen im Vorkommen Har hin zu tiefer gelegenen, pyritreichen Adern schließen, die einen intermediären bis felsischen Gang durchschneiden, der vor kurzem in der Talsohle in der Nähe des Vorkommens Gord Davies West entdeckt wurde.

Dieser interpretierte geologische Übergang liefert, zusammen mit den im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 identifizierten zusammen auftretenden Anomalien der Aufladbarkeit, des spezifischen Widerstands und der Magnetik, eine solide Grundlage für die weitere Untersuchung eines potenziell verdeckten Porphyrsystems.

Die Festlegung von Explorationszielen in diesem Gebiet wurde zudem durch ein großes, hochprioritäres Kupfer-Silber-Gold-Ziel unterstützt, das im Frühjahr 2026 mithilfe eines auf künstlicher Intelligenz ("KI") basierenden maschinellen Lernsystems durch Windfall Geotek Inc. identifiziert wurde.

Highlights der IP-Untersuchung

Das Unternehmen führte in Black Pearl eine IP-Messung über 16 Linienkilometer durch. Untersucht wurde eine Anomalie mit abrupt hoher Magnetisierung, die eine in Ost-West-Richtung verlaufende Anomalie mit Entmagnetisierung flankiert und an der Südseite der Felswand von Black Pearl liegt.

Ziel 1: Die vorläufigen IP-Ergebnisse zeigen eine hohe Anomalie der Aufladbarkeit (>30 mV/V) mit 1.000 m Länge (O-W) und 800 m Breite (N-S). Die Anomalie beginnt in einer Tiefe von 200 bis 300 m, reicht bis in mindestens 400 m Tiefe und ist in die Tiefe und in Richtung Süden weiterhin offen. Eine schmale, in Nord-Nordwest-Richtung verlaufende Anomalie mit hohem spezifischem Widerstand deckt sich mit den Anomalien der Aufladbarkeit und der Magnetik (Abbildungen 1 und 2).

Ziel 2: Ein sekundäres Ziel mit einer Anomalie mit hoher Aufladbarkeit (>40 mV/V) und einer damit verbundenen Anomalie mit hohem spezifischem Widerstand, die in Nord-Nordost-Richtung verläuft, zeichnet sich in Richtung Ost-Nordost ab. Das Zielgebiet erstreckt sich über die Grenzen des Konzessionsgebiets hinaus in das Gebiet von TDG GOLD CORP. und gelangt in seiner Fortsetzung wieder in das Konzessionsgebiet von Hi-View, wo die Vorkommen BR 574 und McClair liegen.

Abgeschlossenes Programm: IP-Messungen über 16 Linien-km, 428 Bodenproben sowie Feldkartierung und Gesteinsprobenahmen. Die Untersuchungsergebnisse der Boden- und Gesteinsproben stehen noch aus.

R Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, äußerte sich dazu wie folgt: "Ich bin davon überzeugt, dass der Bezirk Toodoggone eines Tages als einer der mineralreichsten Erzgürtel Nordamerikas anerkannt werden wird, und Black Pearl kristallisiert sich dabei als eines der vielversprechendsten Porphyrziele heraus. Unsere ersten IP-Messungen über 16 Linienkilometer haben eine 1.000 Meter lange und 800 Meter breite Anomalie der Aufladbarkeit aufgezeigt, die in die Tiefe und in Richtung Süden offen bleibt. In einer Anomalie dieser Größenordnung und Streichrichtung könnte eine Entdeckung von Weltrang lagern. Sie passt zu den vorliegenden Daten zur Magnetik und zum Widerstand sowie den geologischen Gegebenheiten an der Oberfläche, wo epithermale Gänge zu in Brekzien gelagerten Sulfiden übergehen - die klassischen Vektoren, nach denen wir oberhalb eines verdeckten Porphyrvorkommens suchen. Die Untersuchungsergebnisse für 428 Bodenproben und unsere Gesteinsproben stehen noch aus; sie werden uns dabei helfen, die Priorisierung der Zielgebiete endgültig festzulegen."

Abbildung 1. Konzessionsgebiet Black Pearl mit zusammenfallenden Anomalien der Magnetik (aeromagnetische Messung von 2025), der Aufladbarkeit und des spezifischen Widerstands. Abschnitt 1 der IP-Linie ist in der nachstehenden Abbildung 2 dargestellt. Entnahmeorte der Proben A und B auf der Karte und nachstehend beschrieben.

Abbildung 2. Die Nord-Süd-IP-Linie zeigt eine Anomalie mit hoher Aufladbarkeit, die in der Tiefe mit Ziel 1 in Verbindung steht.

Vorläufige Kartierung und Gesteinsprobenahme

Im Vorkommen Har fallen epithermale Gänge des Typs LS-IS mit Kalzit, Baryt und Sulfid (Probe A; Abbildung 3) überwiegend flach nach Süden ein und verlaufen subparallel zur vulkanischen Schichtung innerhalb des porphyritischen Andesits der Toodoggone-Formation. Lokal durchkreuzen steil einfallende bis subvertikale Gänge sowohl das vulkanische Muttergestein als auch die Intrusionen der Black-Lake-Intrusionsfolge.

In tieferen Bereichen ist das Vorkommen Gord Davies West durch silifizierte Brekzien geprägt, die würfelförmigen Galenit und Pyrit sowie in geringen Mengen Chalkopyrit enthalten. Einige Meter von dem Vorkommen entfernt wird ein neu identifizierter Gang mit intermediärer bis felsischer Zusammensetzung von sulfidreichen hydrothermalen Gängen durchkreuzt; dieser weist eine Mosaik-Brekziierung auf (Probe B; Abbildung 3).

Probe A: Ein flach nach Süden einfallender Gang mit Baryt und Kalzit ± Sphalerit ± Galenit, mit Pyrit und Chalkopyrit in den Gangrandzonen. Der Gang durchschneidet porphyrischen Andesit in höheren Lagen an der Südflanke der Felswände.

Probe B: Ein Kalifeldspat führender, porphyritischer, intermediärer bis felsischer Gang ist stark eisenoxidisch verwittert (gossanös) und verkieselt, wobei dunkle, pyritreiche Alterationsadern lokal eine Mosaikbrekzie bilden. Der Gang enthält etwa 15 % gerundete Hohlräume im Millimeter- bis 0,5-cm-Bereich, die überwiegend mit Baryt und in geringem Maße mit Kalzit gefüllt sind. Der Baryt scheint jünger zu sein als die Pyrit-±-Chalkopyrit-Adern, da er diese stellenweise ausfüllt und durchkreuzt. Die Pyrit-±-Chalkopyrit-Adern weisen zwei Hauptorientierungen auf, Ost-West und Nord-Süd, und fallen im Allgemeinen in mäßigen bis steilen Winkeln ein.

Abbildung 3. Probe A: Baryt-Sulfid-Gang, entnommen auf 1.855 m ü. d. M. aus dem Vorkommen Har; und Probe B: ein intermediärer bis felsischer Gang, der von hydrothermalen, pyrit- ± chalkopyritreichen Adern und Brekzien in der Nähe von Gord Davies West durchkreuzt wird, entnommen auf 1.718 m ü. d. M.

Über Black Pearl

Black Pearl ist ein 973 Hektar großer Block aus vier Konzessionen im nördlichen Teil des Toodoggone-Gürtels. Es liegt nördlich des Konzessionsgebiets Lawyers-Ranch von Thesis Gold, grenzt an dessen Porphyr-Zielgebiete Ranch und Ranch East an und schließt unmittelbar an das Projekt Porphyry Pearl an.

Die Kontaktzone zwischen Takla und Toodoggone durchkreuzt die Konzessionen als ein durch Verwerfungen geprägter, westnordwestlich streichender Bruch. Ein Hornblende-Syenit der Black-Lake-Suite bildet die westlichen Felswände. In Breccia-Claw durchschneiden jurassische felsische bis intermediäre Gesteinskörper den Kalkstein von Asitka. Eine luftgestützte magnetische Vermessung von 2025 zeigt ein westnordwestlich verlaufendes lineares niedriges Magnetfeld entlang des Verwerfungskontakts bis zum Zentrum des Blocks und eine ringförmige Anomalie mit hohem Magnetfeld im Süden.

Zu den bekannten Fundstellen zählen der Gangkorridor HAR, die Fundstellen Gord Davies East und Gord Davies West, Breccia-Claw und BR057[i]. Die Mineralisierung ist auf verschiedenen Sohlen eines epithermalen Systems festzustellen. Gord Davies East enthält drusenreichen Quarz mit Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit und Pyrit. HAR enthält massive Sulfid Sulfidlagen und brekzische Quarz-Sulfid-Gänge. Breccia-Claw ist ein Granat-Diopsid-Skarn und liegt dort, wo die Intrusionen auf den Kalkstein treffen.

Die Art und Verteilung der Mineralisierung werden als Skarn- und epithermale Phasen interpretiert, die sich von einem in der Tiefe verborgenen Porphyr-Kupfer-Gold-Zentrum nach außen hin entwickelt haben.

Abbildung 4. Konzessionsgebiet Black Pearl sowie andere Konzessionsgebiete von Hi-View im metallogenen Bezirk Toodoggone.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc. ist ein an der Canadian Securities Exchange notiertes Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % an einer Fläche von mehr als 30.635 Hektar in der Region Toodoggone im Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Das Landpaket ist mit keinen weiteren Optionszahlungen belegt und gilt als aussichtsreich für Gold-, Silber- und Kupfererzfunde. Borealis, Lawyers East und Black Pearl sind die vorrangigen Ziele des Unternehmens; in jedem dieser Gebiete finden sich Anomalien. Zu den weiteren Konzessionsgebieten zählen Golden Stranger, Saunders, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet, Junkers und Harmon Peak. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen, die das Unternehmen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) einreicht.

Im Namen des Board of Directors

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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#_ednref1 BC MINFILE 094E 053, 198, 199 und 290. British Columbia Geological Survey, Datenbank der Mineralvorkommen der Provinz.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86391Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86391&tr=1



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