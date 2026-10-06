Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstag kräftig nach oben. Wie ein Blick auf das Kurstableau zeigt, profitiert der Leitindex SMI dabei nicht zuletzt von seiner defensiven Ausrichtung. Sämtliche Vertreter der Gesundheitsbranche sind unter den grössten Gewinnern zu finden - auch die beiden Pharmaschwergewichte, die das Barometer damit massgeblich stützen. Trotz der Kursgewinne warnen Händler aber, dass die Stimmung nicht wirklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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