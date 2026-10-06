Bern - Die Arbeitslosenversicherung hat das Jahr 2025 mit einem Verlust von 249 Millionen Franken abgeschlossen. Gründe für die roten Zahlen sind die gestiegene Arbeitslosigkeit und gekürzte Bundesbeiträge. Die Arbeitslosenquote sei im Jahresdurchschnitt 2025 auf 2,8 Prozent gestiegen, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag zum Rechnungsabschluss der Arbeitslosenversicherung (ALV) mit. Im Vorjahr betrug die Quote 2,4 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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