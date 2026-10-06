Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG über die Tochtergesellschaft MS XTEWC GmbH eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der serbischen IDAS d.o.o. erworben und besitzt darüber hinaus eine Kaufoption für die restlichen Anteile. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage handele es sich bei dem Zukauf um einen auf die hochpräzise Metallbearbeitung spezialisierten Fertigungsdienstleister. Das Unternehmen produziere auf Basis kundenspezifischer Anforderungen insbesondere Dreh- und Frästeile sowie komplette Baugruppen für den Maschinen- und Anlagenbau. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilde dabei die pharmazeutische Verpackungs- und Prozessindustrie. Mit dem Erwerb der IDAS d.o.o. verfolge MS Industrie laut GBC eine weitere Diversifizierung des Kunden- und Branchenportfolios sowie eine selektive Zuordnung von Aufträgen. Durch den Zugang zur pharmazeutischen Verpackungs- und Prozessindustrie solle einerseits die Abhängigkeit vom zyklischen Nutzfahrzeuggeschäft weiter reduziert werden. Andererseits ergebe sich operatives Synergiepotenzial. Die Vollkonsolidierung der IDAS werde gemäß Analystenaussage eine unmittelbare Auswirkung auf die operativen Kennzahlen der MS Industrie AG haben. Aufgrund der vorliegenden Größe des neu erworbenen Unternehmens solle diese aber gering ausfallen. In der Folge passe das Analystenteam die bisherigen Prognosen um den anorganischen IDAS-Effekt leicht an. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 2,60 Euro (zuvor: 2,50 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.10.2026, 11:55 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.10.2026 um 15:27 Uhr fertiggestellt und am 06.10.2026 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

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