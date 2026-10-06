Stockholm - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den belgischen Astrophysiker Francis Halzen. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.



Halzen wurde "für entscheidende Beiträge zum Neutrino-Observatorium IceCube und zur Entdeckung von hochenergetischen Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs" ausgewählt.



Am Montag hatte das Karolinska-Institut bereits verkündet, dass der Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr an die deutschen Wissenschaftler Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Amerikaner Karl Deisseroth geht. Sie wurden "für ihre Entdeckungen im Bereich der lichtgesteuerten Ionenkanäle und der Optogenetik" ausgezeichnet.



Am Mittwoch wird die Akademie den Träger der Auszeichnung im Bereich Chemie publik machen - der Literaturnobelpreis folgt am Donnerstag. Der Träger des Friedensnobelpreises wird am Freitag in Oslo bekannt gegeben. In der kommenden Woche folgt noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften.



Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.





© 2026 dts Nachrichtenagentur