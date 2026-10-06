Baar / London - Ein vom Privatmarktanbieter Partners Group verwalteter britischer Private Equity-Fonds steht vor der Liquidation. Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des an der Londoner Börse kotierten «Partners Group Private Equity Limited» (PGPE) in einer Abstimmung für die Option eines Ausstiegs ausgesprochen. Der PGPE-Verwaltungsrat hatte den Aktionären im Juni ursprünglich eine neue Aktienstruktur mit «Beteiligungsaktien» und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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