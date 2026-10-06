Nvidia greift nach einer Marke, die noch kein Unternehmen erreicht hat: sechs Billionen US-Dollar Börsenwert. Die Aktie notiert wieder auf Rekordniveau. Doch ausgerechnet beim derzeit wertvollsten Unternehmen der Welt wirkt die Bewertung erstaunlich niedrig. Laut Daten der US-Technologiebörse Nasdaq liegt der Börsenwert von Nvidia aktuell bei über 5,8 Billionen US-Dollar. Damit steht der Chipriese kurz davor, die psychologisch wichtige Marke von 6 Billionen US-Dollar Marktwert zu knacken. Dieser Wert könnte im heutigen US-Handelsstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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