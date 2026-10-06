Das Heim-Energie-Managementsystem von Beegy kann jetzt auch die Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom automatisieren. Es vermarktet Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage und dem PV-Speicher bei hohen Börsenpreisen nach den Vorgaben der geplanten EEG-Novelle. Die MVV-Tochter Beegy erweitert ihr Heim-Energie-Management-System (HEMS) um eine automatisierte Einbindung in die Direktvermarktung von Photovoltaik-Strom. Denn mit der geplanten EEG-Novelle, die im Januar 2027 in Kraft treten soll, verschiebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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