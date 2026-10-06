Die SAP-Aktie zeigt sich vor den anstehenden Quartalszahlen freundlich. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger zunehmend auf die Geschäftsentwicklung des Softwarekonzerns. Analysten rechnen mit weiterem Wachstum, insbesondere beim Umsatz. Nun muss SAP zeigen, ob die Erwartungen mit der tatsächlichen Entwicklung Schritt halten können.Anleger blicken auf die Zahlen Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal steht Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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