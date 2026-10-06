Warum? Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator, an dem THYSSENKRUPP noch beteiligt ist.. Der Wert könne 5 Mrd. Euro betragen. TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden. TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern THYSSENKRUPP, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Mrd. Euro an Cinven und Advent verkaufte.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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