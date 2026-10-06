Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.415 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Auch wenn die Einzelhandelsumsätze in der EWU mit einem Anstieg von lediglich 0,1 Prozent hinter den Erwartungen der Analysten von 0,3 Prozent lagen, deutet sich eine fortgesetzte Erholung im Konsumbereich an", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Die Dynamik nehme lediglich durch die angezogenen Energiepreise ab, aber die Tendenz bleibe positiv.



"Die Investoren haben derzeit zwei Schwerpunkte, die sie genau im Auge behalten. Zum einen die weiterhin hohen Renditen bei den langlaufenden Staatsanleihen und die Situation im Nahen Osten, die direkt über die Energiepreise auf die Preisentwicklungen und das Konsumverhalten abstrahlen."



"Zudem muss die bald beginnende Berichtssaison zeigen, ob die Erwartungshaltungen der Analysten getroffen werden können oder es doch zu der einen oder anderen Kurskorrektur kommen wird. In dieser Handelswoche werden die Quartalszahlen von PepsiCo und Delta Airlines auf Interesse stoßen. Zudem dürften die Vorabdaten von TSMC nicht spurlos an dem Technologiesektor vorbeiziehen. Am heutigen Dienstag wird sich der Handel weiterhin in eher ruhigen Kursbahnen aufhalten, da es an Handelsimpulsen mangelt", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1245 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8893 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.152 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,71 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 98,42 US-Dollar, das waren 190 Cent oder 1,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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