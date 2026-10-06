Der europäische Emissionshandel für Gebäude, Verkehr und kleinere Energie- und Industrieanlagen (ETS 2) soll im Jahr 2028 starten. Verbände fordern die Bundesregierung auf, sich für diesen Starttermin auf EU-Ebene auch einzusetzen. In einem gemeinsamen Appell fordern die Verbände AGFW, BDEW, BEE, BWP, VKU, ZIA, ZVEH, ZVEI und der Deutsche Städtetag von der Bundesregierung, sich rasch für einen verlässlichen Start des ETS 2 zum 1. Januar 2028 einzusetzen. Das ETS 2 ist ein europäisches Emissionshandelssystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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