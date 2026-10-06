Magdeburg - Bei der Wahl des neuen Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt ist die CDU-Fraktion nicht der Vorgabe von Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Sven Schulze gefolgt, sich zu enthalten.
So gab es bei der geheimen Wahl am Dienstag nur fünf Enthaltungen, die CDU-Fraktion hat aber 15 Abgeordnete. Der neue Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) bekam zudem mit 48 Stimmen vier mehr, als AfD und BSW zusammen Abgeordnete im neuen Landtag haben.
Das BSW hatte im Vorfeld angekündigt, ebenfalls für Rausch zu stimmen.
So gab es bei der geheimen Wahl am Dienstag nur fünf Enthaltungen, die CDU-Fraktion hat aber 15 Abgeordnete. Der neue Landtagspräsident Tobias Rausch (AfD) bekam zudem mit 48 Stimmen vier mehr, als AfD und BSW zusammen Abgeordnete im neuen Landtag haben.
Das BSW hatte im Vorfeld angekündigt, ebenfalls für Rausch zu stimmen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur