Bern - Weitreichende Folgen für private und lokale Feiern, KMUs und Traditionen: Die Gegnerinnen und Gegner der Feuerwerksinitiative lehnen ein landesweites Verbot ab. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend. Am 29. November stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk (Feuerwerksinitiative)» ab. Diese fordert ein landesweites Verkaufs- und Verwendungsverbot für Feuerwerkskörper, die Lärm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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