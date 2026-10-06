Zürich - Die Grossbank UBS überträgt die früheren Fondsadministrationsgeschäfte der Credit Suisse in der Schweiz und in Luxemburg an Northern Trust. Sie baut damit ihre Zusammenarbeit mit dem US-Finanzdienstleister aus. Die Schweizer und luxemburgischen UBS-Management Companies würden zudem ihre bestehende Fondsadministrations-Vereinbarung mit Northern Trust auf Anlagefonds ausweiten, bei denen derzeit noch die UBS diese Dienstleistung erbringt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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