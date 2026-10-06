Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt sich trotz anhaltender Unsicherheiten weiterhin robust. Die Arbeitslosenquote verharrte im September bei 3,0 Prozent, während die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückging. Auch bei der Kurzarbeit entspannte sich die Lage. «Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz weiter stabilisiert», sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Dienstag bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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