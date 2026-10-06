Jefferies hat seine Hausaufgaben gemacht und die Puma-Aktie unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist wenig ermutigend. Das Analysehaus hat das Kursziel von 27,50 € auf 23,50 € gesenkt, und die Einstufung bleibt auf "Hold". Großhandel zieht nicht mit Analyst James Grzinic sieht das Kernproblem klar: Die Großhandelspartner nehmen die Zusammenarbeit mit der Marke nur schrittweise wieder auf. Kein schneller Turnaround, keine V-förmige Erholung. Meiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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