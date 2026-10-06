Die Nvidia-Aktie setzt ihren Rekordlauf fort. Nachdem am Freitag bereits eine neue Bestmarke aufgestellt wurde, gelang am Montag auch auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch. Der Börsenwert des US-Chipgiganten steuert damit geradewegs auf die 6-Billionen-US$-Marke zu. Doch wie viel Potenzial hat die Aktie jetzt noch? 150 Milliarden US$ zur Kursstütze Für zusätzlichen Rückenwind sorgt das Ende September angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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