Vom Märztief bei 23,82 € bis zum Jahreshoch von 35,85 € hat die Aktie der Deutschen Bank um mehr als 50% zugelegt. Seitdem geht es deutlich holpriger voran, denn die Investmentbank dürfte im abgelaufenen Quartal bestenfalls das starke Vorjahr gehalten haben. So hat es das Management angekündigt. Charttechnisch läuft der Kurs nun auf eine Zone zu, an der zugleich eine Aufwärtstrendlinie verläuft. Dort fällt die Vorentscheidung über die nächste Richtung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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