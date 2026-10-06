Morgan Stanley verteidigt trotz eines Börsenwerts von mehr als zwei Billionen Dollar sein hohes Kursziel für den Raumfahrtkonzern. Binnen einer Woche hat die SpaceX-Aktie rund 20 Prozent zugelegt. Unter Anlegern dreht sich die Debatte darum, ob die Rallye auf Substanz oder vor allem auf Fantasie beruht.Elon Musk ist wieder Billionär. Die Aktie von SpaceX war zum Wochenstart an der Nasdaq um 7,6 Prozent auf 171,09 US-Dollar gesprungen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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