Highlights

Hochgradiges** Uran an der Oberfläche: Für Oktober 2026 ist ein Programm zur Prospektion, Kartierung und geochemischen Probenahme geplant, um neu identifizierte und historische uranhaltige Ausbisse weiter zu untersuchen, darunter das Vorkommen Manhattan (1,19 bis 8,10 % U3O8)2 und das Vorkommen SMDI 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).3

Integration mit Bohrergebnissen: Die Ergebnisse des ersten Bohrprogramms auf dem Projekt haben ein robustes, mehrere Kilometer langes uranhaltiges Mineralisierungssystem quer durch die Zielgebiete Manhattan, Brooklyn und Tribeca deutlich umrissen. Die Bohrungen bestätigten das Vorhandensein bedeutender Verwerfungssysteme, die mit einer Urananreicherung und aussichtsreichen hydrothermalen Alterationen im Grundgebirge in Zusammenhang stehen und die im Rahmen des Programms an der Oberfläche weiter detailliert untersucht werden.

Folgeziele & nächste Schritte: Nach der Zusammenführung weiterer Ergebnisse der Oberflächenexploration mit den Bohrdaten und geophysikalischen Datensätzen wird derzeit ein Bohrprogramm der zweiten Phase geplant, um neben vorrangigen regionalen Bohrzielen auch die Erkundung entlang des Streichens der mineralisierten Bohrungen fortzusetzen. Entlang einer strukturellen Streichlänge von >25 km befinden sich weiterhin mehrere vorrangige Uranziele.

Vancouver, British Columbia / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Aventis Energy Inc. ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, Pläne für zusätzliche bodengestützte Explorationsarbeiten auf dem Uranprojekt Corvo ("Corvo" oder das "Projekt") bekannt zu geben, das derzeit Gegenstand einer dreijährigen Earn-in-Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") mit Standard Uranium Ltd. (TSX-V: STND) ("Standard") ist. Die Explorationsteams sollen am 1. Oktober 2026 vor Ort eintreffen, um ein detailliertes Kartierungs- und Probenahmeprogramm (das "Programm") in historischen Uranvorkommen und neu identifizierten Zonen von Interesse zu beginnen.

Das Programm im Herbst 2026 wird sich auf aussichtsreiche Gebiete rund um und im Streichen der erfolgreichen Bohrergebnisse aus der Bohrkampagne im Winter 2026 konzentrieren. Die Analyseergebnisse aus der erstmaligen Bohrkampagne des Unternehmens bei Corvo bestätigten anomale* Uranwerte in allen neun (9) niedergebrachten Bohrlöchern. Die Ergebnisse lieferten schwach anomale Uranwerte (>10 ppm U, Teilaufschluss) auf insgesamt fünfundfünfzig (55) Metern, einschließlich dreiundzwanzig (23) Meter mit mäßig anomalen Uranwerten (> 50 ppm U, Teilaufschluss) und dreizehn (13) Meter mit stark anomalen Uranwerten (> 100 ppm U, Teilaufschluss).1

Michael Mulberry, Chief Executive Officer und Direktor von Aventis, kommentierte: "Das Herbstprogramm ist der logische nächste Schritt nach dem Erfolg unserer ersten Bohrkampagne bei Corvo. Da die Teams im Oktober wieder vor Ort sein werden, haben wir die Möglichkeit, detaillierte Kartierungen und Probenahmen direkt mit den Strukturen, Alterationen und Urananreicherungen zu verknüpfen, die von den Bohrungen identifiziert wurden, und hochgradige Oberflächenvorkommen wie Manhattan weiter zu erweitern. In Kombination mit den laufenden geophysikalischen Arbeiten wird dies unsere Bohrziele im Vorfeld der für 2027 geplanten zweiten Bohrphase präzisieren, und wir freuen uns darauf, das Projekt gemeinsam mit Standard Uranium weiter voranzutreiben."

Abbildung 1. Regionalkarte des Projekts Corvo. Das Projekt befindet sich 45 km nordöstlich der Mineralisierungszone Gemini von Atha Energy und 60 km genau östlich der Mine McArthur River von Cameco.

Explorationsprogramm im Herbst 2026

Das technische Team von Standard wird voraussichtlich am 1. Oktober 2026 zum Projektgelände entsandt, um ein detailliertes Kartierungs-, Prospektions- und Probenahmeprogramm durchzuführen, mit dem die bekannten Uranvorkommen erweitert und zusätzliche geologische Informationen an der Oberfläche gesammelt werden sollen, die mit den Bohrergebnissen kombiniert werden können. Die entnommenen Stichproben werden zur geochemischen Analyse an die Geoanalytical Laboratories des Saskatchewan Research Council in Saskatoon, SK, transportiert. Das Unternehmen wird das Explorationsprogramm im Rahmen der Optionsvereinbarung vom 8. Mai 20254 finanzieren, und Standard wird als Betreiber fungieren.

Zudem werden ergänzende geophysikalische Arbeitsprogramme für das gesamte Projekt konzipiert, um die Bohrziele für ein Bohrprogramm im Jahr 2027 weiter zu verfeinern. Für den Rest des Jahres 2026 sind fortlaufende geophysikalische Auswertungen und Modellierungen geplant, um die Datensätze aus Bohrungen, geophysikalischen Untersuchungen und Prospektionsarbeiten zu integrieren. Dies wird dazu beitragen, das Risiko der Bohrziele im gesamten Projektgebiet vor den Folgebohrungen im nächsten Jahr weiter zu verringern.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt ein hohes Potenzial für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen** Uranmineralisierung im Grundgebirge besitzt, ähnlich der Lagerstätte Rabbit Lake und der kürzlich entdeckten mineralisierten Zone Gemini. Corvo liegt unmittelbar außerhalb des derzeitigen Randbereichs des Athabasca-Beckens und verfügt über oberflächennahe Bohrziele, wo das Grundgebirge nur von einer minimalen Deckschicht aus eiszeitlichem Geschiebemergel bedeckt ist. Auf dem Projektgebiet sind mehrere Ausbisse mit mineralisierten Gängen und Klüften vorhanden, insbesondere das Vorkommen Manhattan, aus dem aktuelle Proben mit bis zu 8,10 % U3O8 an der Oberfläche2 entnommen wurden.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd. und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden an die Einrichtung von SRC Geoanalytical Laboratories ("SRC") in Saskatoon (Saskatchewan) zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS-Verfahrens mit Gesamt- und Teilaufschluss sowie Borfusion überstellt. Die Grundgebirgsproben wurden mit dem ICP-MS2-Uran-Multielement-Explorationspaket plus Bor untersucht. Alle Sandsteinproben sowie Grundgebirgsproben, die bei Ankunft im Labor als radioaktiv gekennzeichnet wurden, wurden ebenfalls mittels U3O8-Analyse (Angabe in Gew.-%) analysiert. Die Teilproben der Grundgebirgs-Bohrkernintervalle reichen von 0,1 bis 1,0 m. SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025/2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. In Übereinstimmung mit den Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Standard wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Alle Proben bestanden die internen QA/QC-Protokolle; die Ergebnisse gelten als vollständig, zuverlässig und reproduzierbar.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht übermäßig auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellen:

Pressemitteilung: Standard Uranium Confirms Uranium Enrichment in all Winter 2026 Drill Holes at the Corvo Uranium Project, https://www.standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-confirms-uranium-enrichment-in-all-winter-2026-drill-holes-at-the-corvo-uranium-project Pressemitteilung: Standard Uranium Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project, https://standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-confirms-high-grade-uranium-mineralization-at-surface-on-the-corvo-project/ SMDI# 2052: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2052 & Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012 Pressemitteilung: Standard Uranium Announces Signing of Definitive Agreement to Option Corvo Project in Eastern Athabasca Basin, https://www.standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-announces-signing-of-definitive-agreement-to-option-corvo-project-in-eastern-athabasca-basin

* Im kristallinen Grundgebirge stuft das Unternehmen Urankonzentrationen von >10 ppm U als "schwach anomal", Konzentrationen von >50 ppm U als "mäßig anomal" und Konzentrationen von >100 ppm U als "stark anomal" ein. Die Abschnitte entsprechen den Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Zonen lassen sich in dieser Explorationsphase noch nicht mit Sicherheit bestimmen.

** Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als "hochgradig".

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen, in stabilen Jurisdiktionen widmet. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. An der Oberfläche tritt hochgradiges** Uran auf, unter anderem beim Vorkommen Manhattan (Stichproben aus Ausbissen mit Werten von bis zu 8,10 % U3O8) und beim SMDI-Vorkommen 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 3.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Zu den hochgradigen Proben zählen 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

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