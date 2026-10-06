Berlin - CDU und CSU kommen die zweite Woche in Folge in der Sonntagsfrage von Forsa nicht über die 20-Prozent-Marke hinaus. Laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" bleibt die Union bei 19 Prozent, während die AfD mit unverändert 26 Prozent ihre Spitzenposition behauptet.



Die SPD hält ihr Plus aus der Vorwoche und kommt weiterhin auf 14 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt und steigen auf 17 Prozent, während die Linke einen Punkt abgibt und auf elf Prozent fällt. Die FDP bleibt bei vier Prozent. Das BSW rutscht unter die Drei-Prozent-Marke und wird wieder unter den sonstigen Parteien erfasst, die zusammen neun Prozent erreichen. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt unverändert bei 24 Prozent und damit weiterhin über dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2025 von 17,9 Prozent.



Die Union bleibt auch bei der politischen Kompetenz in der Krise und liegt erneut unter der Zehn-Prozent-Marke. Nur neun Prozent trauen CDU und CSU am ehesten zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Die AfD gewinnt hingegen einen Prozentpunkt hinzu und setzt sich mit 13 Prozent vorne ab. Die SPD verliert einen Punkt und kommt wie die Grünen auf sieben Prozent. Die Linke gibt ebenfalls einen Punkt ab und erreicht fünf Prozent. Mit 56 Prozent traut weiterhin mehr als die Hälfte der Befragten keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland am besten lösen zu können. Dieser Anteil steigt gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt aus seinem Umfragetief nicht heraus. Wie in den Vorwochen sind nur elf Prozent der Bundesbürger mit seiner Arbeit zufrieden, 87 Prozent dagegen unzufrieden. Auch unter den Anhängern von CDU und CSU überwiegt weiterhin die Kritik deutlich. 39 Prozent sind mit Merz' Arbeit zufrieden, 60 Prozent hingegen unzufrieden.



Datenbasis: 2.502 Befragte. Zeitraum: 29. September bis 5. Oktober 2026.





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