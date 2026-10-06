Das Heim-Energiemanagementsystem von Solar Manager läuft jetzt auch auf der Wallbox von eCharge Hardy Barth. Zusätzliche Hardware ist nicht nötig. Solar Manager, Hersteller eines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS), arbeitet mit dem Wallbox-Hersteller eCharge Hardy Barth zusammen. Sie bieten das herstellerunabhängige HEMS von Solar Manager direkt für die Hardy-Barth-Wallbox ab der Version 2 an. Bislang bedeutet die Installation eines lokalen HEMS in vielen Fällen auch die Installation zusätzlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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