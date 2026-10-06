Mit dem Spatenstich auf dem Hof von Mario Schöllhorn im baden-württembergischen Haslach hat der Bau eines besonderen Hybridprojekts begonnen. Sonntag Energy will auf dem Gelände eine hochaufgeständerte Photovoltaik-Anlage mit knapp einem Megawatt Leistung sowie einen Batteriespeicher mit 1,6 Megawattstunden Kapazität errichten. Es handelt sich dabei um ein Agri-Photovoltaik-Projekt, denn künftig sollen die Kühe direkt unter den beweglichen Solarmodulen Schutz vor Regen und Sonne finden, wie das Unternehmen mitteilte. Die Weidehaltung der Tiere bestimme dabei die Bauweise der Anlage. Die Solarmodule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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