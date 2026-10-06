Berlin - Angesichts der großen Unzufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird seit einiger Zeit über mögliche Alternativen aus den Reihen der Union diskutiert. CSU-Chef Markus Söder stößt laut einer Forsa-Umfrage für RTL und ntv als möglicher Ersatz aber auf breite Skepsis. Von den Bundesbürgern, die ihn kennen, halten nur 26 Prozent Söder für das Kanzleramt geeignet, 70 Prozent dagegen für nicht geeignet. Bekannt ist er 95 Prozent der Befragten.



Auch im eigenen politischen Lager fehlt Söder die mehrheitliche Unterstützung. Unter den Anhängern von CDU und CSU halten 57 Prozent ihn für nicht kanzlertauglich, nur 41 Prozent trauen ihm das Amt zu. Selbst in Bayern überwiegt die Skepsis. Dort halten 59 Prozent Söder für ungeeignet und 37 Prozent für geeignet. Die Bewertungen beziehen sich jeweils auf Befragte, die Söder kennen.



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schneidet bei der Frage nach der Kanzlertauglichkeit deutlich besser ab als Söder. Von den Bundesbürgern, die Wüst kennen, halten ihn 47 Prozent für das Kanzleramt geeignet, 41 Prozent dagegen für ungeeignet. Zwölf Prozent haben dazu noch kein Urteil, bei Söder sind es vier Prozent. Bekannt ist Wüst 75 Prozent der Befragten. In Nordrhein-Westfalen hält die Hälfte der Befragten Wüst für das Kanzleramt geeignet, 42 Prozent sehen das anders.



Anders als Söder überzeugt Wüst eine Mehrheit der Unionsanhänger. 57 Prozent halten ihn für kanzlertauglich. Auch unter SPD-Anhängern mit 58 Prozent und Grünen-Anhängern mit 63 Prozent überwiegt die Zustimmung deutlich. Nur bei AfD-Anhängern schneidet Wüst dagegen schlechter ab als Söder. Nur acht Prozent halten ihn für kanzlertauglich, während 87 Prozent ihm das Amt nicht zutrauen. Söder halten in dieser Gruppe 28 Prozent für geeignet. Alle Bewertungen beziehen sich jeweils auf Befragte, die den betreffenden Politiker kennen.



Datenbasis: 1.002 Befragte. Zeitraum: 2. und 5. Oktober 2026.





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