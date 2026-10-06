Die Novavax-Aktie schoss zum Wochenauftakt um +20% in die Höhe und ging am Montagabend fast auf einem neuen 2-Jahreshoch aus dem Handel. Was steckt hinter dem Kurssprung des Impfstoffherstellers und ist die Aktie jetzt noch einen Kauf wert? Eine gute Nachrichten von den Partnern Auslöser des gestrigen Kursfeuerwerks der Novavax-Aktie war der starke regulatorische Rückenwind für die die aktuelle Impfsaison. Die Vertriebspartner Sanofi und Takeda haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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