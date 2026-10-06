Berlin - Die Pläne der Bundesregierung, den Zusatzbeitrag für Kinderlose zur Pflegeversicherung weiter zu erhöhen, finden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa bei einer Mehrheit der Bundesbürger keine Zustimmung. 54 Prozent finden demnach die geplante weitere Erhöhung des Zusatzbeitrags nicht gerecht, 42 Prozent halten sie dagegen für gerecht. Das berichten die Sender RTL und ntv, für deren "Trendbarometer" Forsa 1.002 Personen am 2. und 5. Oktober befragt hat.
Unter den Anhängern der Regierungsparteien fällt das Urteil umgekehrt aus. 55 Prozent der Unionsanhänger und 51 Prozent der SPD-Anhänger empfinden die Erhöhung als gerecht. Auch unter Grünen-Anhängern überwog diese Einschätzung mit 57 Prozent.
Besonders kritisch sahen die 30- bis 44-Jährigen die Pläne. 62 Prozent hielten die Erhöhung für ungerecht. Unter AfD-Anhängern waren es sogar 75 Prozent. Bei den Befragten ab 60 Jahren war das Meinungsbild dagegen ausgeglichen. Jeweils 48 Prozent fanden die Erhöhung gerecht beziehungsweise ungerecht.
Unter den Anhängern der Regierungsparteien fällt das Urteil umgekehrt aus. 55 Prozent der Unionsanhänger und 51 Prozent der SPD-Anhänger empfinden die Erhöhung als gerecht. Auch unter Grünen-Anhängern überwog diese Einschätzung mit 57 Prozent.
Besonders kritisch sahen die 30- bis 44-Jährigen die Pläne. 62 Prozent hielten die Erhöhung für ungerecht. Unter AfD-Anhängern waren es sogar 75 Prozent. Bei den Befragten ab 60 Jahren war das Meinungsbild dagegen ausgeglichen. Jeweils 48 Prozent fanden die Erhöhung gerecht beziehungsweise ungerecht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur