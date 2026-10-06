Der Verteilnetzbetreiber Schleswig-Holstein (SH) Netz sorgte bereits im Sommer für Schlagzeilen. Kurz vor der Intersolar in München hatte Eon angekündigt, bis zum Jahresende standardisierte, flexible Netzanschlussvereinbarungen - kurz auch FCAs für flexible connection agreements - auf all seine Verteilnetztöchter ausrollen zu wollen. Vorbild dabei die Vereinbarung von SH Netz, die in Zusammenarbeit mit dem Betrieb von Eco Stors Großspeicher in Bollingstedt erprobt wurde. Schon zu der Zeit hatte SH Netz grobe Parameter für den Speicherbetrieb im Zuge eines FCAs veröffentlicht. Am Dienstag sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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