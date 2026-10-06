Magdeburg - Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider ist bei der konstituierenden Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt zum stellvertretenden Präsidenten gewählt worden.
Das BSW hatte im Vorfeld angekündigt, Tillschneider bei der Wahl nicht zu unterstützen. Zuvor war bereits mit Tobias Rausch erstmals ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Das BSW hatte im Vorfeld angekündigt, Tillschneider bei der Wahl nicht zu unterstützen. Zuvor war bereits mit Tobias Rausch erstmals ein AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten gewählt worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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