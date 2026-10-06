New York - Mit positiven Vorzeichen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 sowie Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag in den Handel gestartet. Begründet wird die freundliche Tendenz mit einer Entspannung an den Öl- und Anleihemärkten sowie der anhaltenden Rally der Technologiewerte. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 51.608 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.830 Zählern und gewann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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