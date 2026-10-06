Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Gewinnen beendet. Allerdings bröckelten die anfänglich kräftigen SMI-Gewinne am Nachmittag sukzessive ab. Kurz nach US-Börseneröffnung beschleunigte sich dies, als die Pharmawerte, die zuvor den Markt gestützt hatten, in die Verlustzone abrutschten. Und dies, obwohl sich die Lage am Anleihenmarkt etwas entspannt und der Ölpreis wieder klar nachgegeben hat. Für Erleichterung am Anleihenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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