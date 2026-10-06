Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Sinkende Ölpreise, eine Entspannung an den Anleihemärkten sowie rekordhohe Indizes an den US-Börsen sorgten für Entlastung. Die Bereitschaft zu grösseren Risiken bleibe jedoch gering, bemerkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. «Die Anleger wollen investiert bleiben, aber nicht mehr jedes Risiko mitnehmen.» Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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