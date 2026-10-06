Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG) (TOKIO: 5214) hat mit "BDX-3" ein neues, ultradünnes Starveil-Deckglas für Weltraumanwendungen entwickelt. BDX-3 wurde entwickelt, um strahlungsbedingte Verfärbungen zu reduzieren und gleichzeitig einen besseren Schutz vor ultravioletter (UV) Strahlung zu bieten als BDX-2. Obwohl es in erster Linie für die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) vorgesehen ist, kann es auch in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) und der hohen Erdumlaufbahn eingesetzt werden, wodurch es für ein breiteres Spektrum an Weltraumumgebungen geeignet ist.

Muster sind nun erhältlich, und NEG strebt die kommerzielle Einführung von BDX-3 in Satelliten und anderen weltraumgestützten Geräten an.

Über BDX-3

Satelliten und andere im Weltraum eingesetzte Geräte sind intensiver UV-Strahlung und anderen Strahlungsarten ausgesetzt. Die niedrige Erdumlaufbahn wird häufig für die Erdbeobachtung und Kommunikation genutzt, die mittlere Erdumlaufbahn für Ortungssysteme und die hohe Erdumlaufbahn für Kommunikation und Wetterbeobachtung.

Schutzglas, das in diesen Umgebungen zum Einsatz kommt, muss Präzisionsgeräte nicht nur vor rauen Bedingungen schützen, sondern auch nach längerer Strahleneinwirkung eine hohe optische Durchlässigkeit gewährleisten. BDX-3 wurde entwickelt, um strahlungsbedingte Verfärbungen zu reduzieren und so dazu beizutragen, die optische Leistungsfähigkeit in einem breiteren Spektrum von Weltraumumgebungen aufrechtzuerhalten.

Wichtigste Merkmale

-Reduzierte strahlenbedingte Verfärbung:

BDX-3 reduziert strahlungsbedingte Verfärbungen und trägt so dazu bei, die Lichtdurchlässigkeit aufrechtzuerhalten.

-Verbesserte UV-Schutzwirkung:

Im Vergleich zu BDX-2 reduziert BDX-3 die UV-Durchlässigkeit noch weiter und bietet somit einen verbesserten Schutz vor UV-Strahlung.

Vergleich zwischen BDX-2 und BDX-3

Wellenlängen* BDX-2 BDX-3 Durchlässigkeit (%)

(bei einer Glasdicke von 100 µm) 400 nm 92 91 300 nm 20 0,1 280 nm 0,1 0,1 Durch Strahlung verursachte Verfärbung Es kommt zu Verfärbungen Weniger anfällig für Verfärbungen Mindestdicke 30 µm 30 µm Maximale Größe 800 mm breit 2.000 mm lang 800 mm breit 2.000 mm lang Primäre Betriebsumgebung Vorwiegend LEO Vorwiegend LEO; außerdem MEO und hohe Erdumlaufbahn

280 nm und 300 nm sind Wellenlängen im ultravioletten Bereich, während 400 nm nahe der Grenze zwischen ultraviolettem und sichtbarem Licht liegt. Eine geringere Durchlässigkeit bedeutet, dass weniger Licht der entsprechenden Wellenlänge das Glas durchdringt.

Über Starveil

Starveil ist die Marke von NEG für ultradünnes Deckglas, das für eine breite Palette von Weltraumgeräten, darunter auch Satellitensolarzellen, eingesetzt wird. Es bietet einen hervorragenden UV-Schutz, um Präzisionsgeräte in rauen Weltraumumgebungen zu schützen, und trägt so zu einer verlängerten Lebensdauer bei. Die Produktpalette ist auf unterschiedliche Betriebsumgebungen und Anforderungen an die optische Durchlässigkeit ausgelegt.

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Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)

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Produktanfrage

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