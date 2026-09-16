Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG) (TOKYO: 5214), ein weltweit führender Anbieter von Spezialglas mit Hauptsitz in Otsu, Japan, meldet, dass die Heimann Sensor GmbH das infrarotdurchlässige Glas (Chalkogenidglas) von NEG "FI-02" in ihren Weitwinkel-Objektiveinheiten für Wärmebildkameras einsetzen wird. Die Objektiveinheit erreicht damit ein Sichtfeld von 120° 68° und übertrifft dabei das Maximum des Vorgängerprodukts von 92° 59°. Die Produktentscheidung markiert einen bedeutenden Meilenstein für FI-02 und veranschaulicht, wie fortschrittliches Spezialglas die anspruchsvollen optischen und fertigungstechnischen Anforderungen des wachsenden Marktes für Infrarotsensorik erfüllen kann.

Wärmebildkameras erfassen die von Personen oder Objekten emittierte Infrarotstrahlung und wandeln sie in Wärmebilder um. Infrarotsensoren können dabei sowohl die Position von Personen als auch Temperaturverteilungen erkennen. Sie werden vor allem dort zum Einsatz kommen, wo Personenerkennung und -überwachung unter Wahrung der Privatsphäre gefragt sind, sowie bei der Steuerung von Klimaanlagen zunehmend aber auch im Gesundheitswesen, in der Anlagenüberwachung und im Sicherheitsbereich.

Fortschrittliches Glas für die Weitwinkel-Wärmebildgebung

Objektive für Infrarotsensoren müssen verschiedene Anforderungen erfüllen, darunter eine hohe Infrarot-Transmission, die Eignung für die Massenproduktion und eine optische Performance, die ein großes Sichtfeld ermöglicht. FI-02 verbindet eine hohe Infrarot-Transmission mit einem hohen Brechungsindex und eignet sich damit besonders für Weitwinkelobjektive. Dank des Pressformverfahrens ist FI-02 zudem für die Massenproduktion geeignet. Heimann Sensor hat sich nach der Überprüfung dieser Funktionen für FI-02 entschieden.

FI-02 zeichnet sich zudem durch eine geringe Dispersion sowie die einzigartige, von NEG entwickelte Materialzusammensetzung aus, die frei von Gefahrstoffen wie Arsen und Selen ist. Die Mischung aus optischer Performance, Eignung für die Massenproduktion und einzigartiger Materialzusammensetzung macht FI-02 zu einer überzeugenden Materiallösung für den wachsenden Markt für Infrarotsensorik.

Mit Blick in die Zukunft setzt NEG weiterhin auf die fortschrittlichen Eigenschaften von FI-02, um den zunehmend vielfältigen Anforderungen des wachsenden globalen Marktes für Infrarotsensorik gerecht zu werden.

Über Heimann Sensor

Die Heimann Sensor GmbH ist ein führender Hersteller von Infrarotsensorlösungen mit Hauptsitz in Dresden, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt Infrarotsensoren und Sensormodule und beliefert damit Kunden auf der ganzen Welt etwa für die berührungslose Temperaturmessung, Gasdetektion, Personendetektion oder die Überwachung industrieller Prozesse. Heimann Sensor setzt konsequent auf Innovationskraft, hohe Qualitätsstandards und maßgeschneiderte Lösungen, um Kunden aus einem breiten Spektrum an Branchen zu unterstützen, darunter Industrieautomation, Automobilindustrie, Medizintechnik, Gebäudeautomation und Unterhaltungselektronik.

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