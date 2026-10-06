Berlin - Der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) hat nach der Festnahme des früheren BND-Chefs August Hanning vor schweren Folgen für die internationale Zusammenarbeit der Nachrichtendienste gewarnt. In nachrichtendienstlichen Kreisen gelte "so etwas sogar als Supergau", sagte Kiesewetter den Sendern RTL und ntv am Dienstag.



Ausländische Nachrichtendienste teilten Informationen nur, wenn sie auch davon ausgehen könnten, dass sie auf absolute Sicherheit und Sicherheitsverständnis stoßen. Ein solcher Fall könne deshalb die Zusammenarbeit des BND in bestimmten Bereichen gefährden, sagte der CDU-Politiker.



Umso wichtiger sei eine schnelle Aufklärung und Schadensbegrenzung. Datenleitungen glühten derzeit, um mögliche Schäden zu begrenzen. Das sei auch wichtig, "weil Russland, wie gestern ja die Nachrichtendienste in der Anhörung gesagt haben, sich im Krieg mit uns sieht", erklärte Kiesewetter.



Der russische Angriff auf die Ukraine werde in Deutschland als Schattenkrieg bezeichnet, sagte er. Da sei es natürlich hoch schädlich, wenn die vertrauensvolle Zusammenarbeit unter den Nachrichtendiensten durch solche Leaks oder durch persönliche Profitgier wie in diesem Falle beschädigt werde.





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