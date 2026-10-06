IFF (NYSE: IFF), ein weltweit führendes Unternehmen für Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften, hat seinen neuesten Leitfaden veröffentlicht: Dear Dairy: The Life Stages Guide. Der strategische Leitfaden zeigt, wie Hersteller neue Chancen erschließen können, indem sie bei Innovationen im Bereich Milchprodukte berücksichtigen, wie sich die Bedürfnisse der Verbraucher im Laufe ihres Lebens verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261005019066/de/

"Milchprodukte gehören zu den wenigen Kategorien, die Verbraucher ein Leben lang begleiten und sich mit ihren Bedürfnissen weiterentwickeln", so Rogerio de Almeida Prado, Vice President Global Dairy and BBC (Bakery, Bars and Confectionery) bei IFF Taste. "Im Laufe des Lebens verändern sich die Erwartungen. Was in der Kindheit Vertrauen schafft, kann später anderen Bedürfnissen weichen etwa dem Wunsch nach Individualität, praktischen Lösungen oder Vitalität. Die nächste Innovationswelle bei Milchprodukten wird deshalb nicht durch einen einzelnen Trend, Inhaltsstoff oder Claim geprägt. Vielmehr kommt es darauf an, die Bedürfnisse der Verbraucher in den verschiedenen Lebensphasen zu verstehen und die Gründe dafür."

Der Leitfaden stützt sich auf Erkenntnisse aus Panoptic, der proprietären Trend- und Zukunftsforschung von IFF. Er beleuchtet, wie Prioritäten, Lebensstile und Kaufverhalten die Wahl von Milchprodukten von der Kindheit bis ins gesunde Alter beeinflussen. Der Leitfaden unterscheidet vier zentrale Lebensphasen, die jeweils mit unterschiedlichen Erwartungen der Verbraucher und Chancen für Innovationen verbunden sind:

"Taste of Nourishment"

Für Kinder stehen bei Milchprodukten Geschmack, Textur und Genuss im Vordergrund, während Bezugspersonen Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen. Erfolgreiche Produkte müssen deshalb Genuss und ausgewogene Ernährung miteinander verbinden beispielsweise durch einen geringeren Zuckergehalt, ohne Abstriche bei cremiger Textur oder vollem Geschmack.





Für Kinder stehen bei Milchprodukten Geschmack, Textur und Genuss im Vordergrund, während Bezugspersonen Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen. Erfolgreiche Produkte müssen deshalb Genuss und ausgewogene Ernährung miteinander verbinden beispielsweise durch einen geringeren Zuckergehalt, ohne Abstriche bei cremiger Textur oder vollem Geschmack. "Taste of Growth"

Im Jugend- und jungen Erwachsenenalter werden Milchprodukte nicht mehr einfach angeboten, sondern zunehmend bewusst ausgewählt. Die Produktwahl wird zum Ausdruck von Identität, Lebensstil und persönlichen Werten. Protein, Energie, Darmgesundheit und gesundheitlicher Zusatznutzen können Interesse wecken. Dauerhaft überzeugen solche Produkte jedoch nur, wenn sie authentisch und attraktiv sind und Verbrauchern einen echten Grund geben, sich für sie zu entscheiden.





Im Jugend- und jungen Erwachsenenalter werden Milchprodukte nicht mehr einfach angeboten, sondern zunehmend bewusst ausgewählt. Die Produktwahl wird zum Ausdruck von Identität, Lebensstil und persönlichen Werten. Protein, Energie, Darmgesundheit und gesundheitlicher Zusatznutzen können Interesse wecken. Dauerhaft überzeugen solche Produkte jedoch nur, wenn sie authentisch und attraktiv sind und Verbrauchern einen echten Grund geben, sich für sie zu entscheiden. "Taste of Balance"

Mit zunehmenden Verpflichtungen suchen Verbraucher nach Produkten, die eine gesunde Ernährung erleichtern und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Erfolgreiche Milchprodukte verbinden gesundheitlichen Nutzen und praktische Anwendung mit Genuss.





Mit zunehmenden Verpflichtungen suchen Verbraucher nach Produkten, die eine gesunde Ernährung erleichtern und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Erfolgreiche Milchprodukte verbinden gesundheitlichen Nutzen und praktische Anwendung mit Genuss. "Taste of Comfort"

Gesundes Altern gewinnt an Bedeutung. Dabei bleiben Milchprodukte eine wichtige Nährstoffquelle und können zugleich zu Vitalität, Mobilität und Lebensqualität beitragen. Besonders gefragt sind Produkte, die diese Vorteile mit Genuss verbinden und für ein aktives Lebensgefühl stehen, statt medizinisch zu wirken.

IFF verbindet umfassendes Verbraucherwissen mit seiner Expertise in Geschmacksentwicklung und Biowissenschaften und unterstützt Hersteller während des gesamten Innovationszyklus dabei, Milchprodukte zu entwickeln, die veränderten Verbraucherbedürfnissen gerecht werden, begeistern und Wachstum fördern. Dafür bündelt das Unternehmen seine Expertise in der Aromenentwicklung, bei Milchkulturen und Probiotika sowie in Fermentationstechnologien und der Rezepturentwicklung. So hilft IFF den Herstellern, differenzierte Milchprodukte für jede Lebensphase zu entwickeln.

Der Leitfaden stellt außerdem innovative Produktkonzepte vor, die zeigen, wie Hersteller mit Lösungen von IFF auf die Bedürfnisse in den einzelnen Lebensphasen eingehen können:

Yogipop, Phase "Taste of Nourishment" : Ein löffelbarer Joghurt, bei dem FLAVORFIT -Lösungen von IFF auch bei reduziertem Zuckergehalt für köstlichen Erdbeergeschmack und eine cremige Textur sorgen und damit für ein Genusserlebnis, das Kinder anspricht.

: Ein löffelbarer Joghurt, bei dem FLAVORFIT -Lösungen von IFF auch bei reduziertem Zuckergehalt für köstlichen Erdbeergeschmack und eine cremige Textur sorgen und damit für ein Genusserlebnis, das Kinder anspricht. Sunrise Protein, Phase "Taste of Growth" : Ein erfrischendes proteinreiches Getränk, bei dem die IFF-Plattformen RE-IMAGINE und RE-MASTER Bitternoten reduzieren und das Geschmackserlebnis verbessern.

: Ein erfrischendes proteinreiches Getränk, bei dem die IFF-Plattformen RE-IMAGINE und RE-MASTER Bitternoten reduzieren und das Geschmackserlebnis verbessern. Strawbana, Phase "Taste of Balance" : Ein Smoothie-Pulver im Portionsbeutel, mit dem sich dank IFF TASTE DESIGN schnell und unkompliziert ein proteinreiches Getränk zubereiten lässt.

: Ein Smoothie-Pulver im Portionsbeutel, mit dem sich dank IFF TASTE DESIGN schnell und unkompliziert ein proteinreiches Getränk zubereiten lässt. Proteinreicher Vanille-Shake, Lebensphase "Taste of Comfort": Ein trinkfertiger proteinreicher Shake, dessen vollmundiger Vanillegeschmack auf natürlichen Vanillearomen und weiteren IFF TASTE DESIGN-Lösungen von IFF basiert.

Der Leitfaden Dear Dairy: The Life Stages Guide ist hier als Download verfügbar.

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