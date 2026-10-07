von Patrick Gunti Gewächshäuser benötigen viel Energie - gleichzeitig darf eine nachhaltigere Stromproduktion nicht zulasten der Pflanzen gehen. Das Schweizer Cleantech-Unternehmen Voltiris will diesen Zielkonflikt mit einer speziellen Solartechnologie auflösen: Spektralfilter lassen das für die Photosynthese wichtige Licht passieren und nutzen andere Wellenlängen zur Stromerzeugung. Erste Grossanlagen zeigen zudem, dass die Module Pflanzen vor Hitzestress ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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