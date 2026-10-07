St. Gallen - Chronische Wunden belasten Betroffene und das Gesundheitssystem gleichermassen. Forschende der Empa arbeiten deshalb an einem innovativen Material, das bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht Wirkstoffe freisetzt. Als Bestandteil eines Pflasters könnte diese Technologie die Wundbehandlung verbessern und den Weg für eine neue Generation intelligenter Wundtherapien ebnen. Der menschliche Körper besitzt die faszinierende Fähigkeit, sich selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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