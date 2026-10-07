Unternehmen werden Sicherheit auf Geräteebene mit globaler IoT-Konnektivität kombinieren, um Sicherheit für vernetzte Geräte zu stärken.

Partnerschaft folgt auf eine Finanzierungsrunde von Exein in Höhe von 270 Millionen US-Dollar, zu deren Unterstützern T.Capital gehört, der strategische Investitionsarm der Deutschen Telekom

Exein, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich physische KI und Laufzeitsicherheit, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Deutsche Telekom IoT bekannt, um integrierte Sicherheit in das Ökosystem der vernetzten Geräte von Deutsche Telekom IoT zu bringen. Mit seinem eigenen transatlantisches Netz und rund 600 Roaming- und Satellitenpartnern bietet Deutsche Telekom IoT weltweite Konnektivität für Kunden aus verschiedensten Branchen und Märkten.

Die Partnerschaft verknüpft die gerätebasierte Cybersicherheit von Exein mit der weltweiten Vernetzungskompetenz von Deutsche Telekom IoT, um eine Lücke zu schließen, die angesichts der Verlagerung intelligenter, geschäftskritischer Anwendungen direkt auf Geräte vor Ort immer dringlicher wird, da Roboter, Drohnen und Industriemaschinen in der physischen Welt autonom agieren und Entscheidungen treffen.

Die Sicherheits-Technologie von Exein schützt weltweit mehr als 2 Milliarden Geräte aus den Bereichen Automobilindustrie, Robotik, Energie und industrielle Fertigung. Ihre aktuelle Laufzeitarchitektur Photon arbeitet auf Kernel-Ebene, um schadhafte Ausführungen zu blockieren, bevor ein Angriff gestartet werden kann, darunter in Umgebungen mit eingeschränkter oder fehlender Konnektivität. Durch die Partnerschaft bringt Exein seine Expertise im Bereich der geräteinternen Sicherheit mit den globalen Konnektivitätsfunktionen von Deutsche Telekom IoT zusammen, um Kunden einen integrierteren Ansatz für Konnektivität und Gerätesicherheit über den gesamten IoT-Lebenszyklus hinweg zu bieten.

Die Ankündigung folgt auf die 270-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von Exein, wobei das Unternehmen mit 1,7 Milliarden US-Dollar bewertet wurde und es zum wertvollsten Cybersecurity-Startup Europas wurde. Die deutlich überzeichnete Runde wurde von Headline angeführt, unter Beteiligung von T.Capital, dem strategischen Investitionsarm der Deutschen Telekom. Zu den weiteren Investoren gehörten Sofina, Goldman Sachs sowie die Europäische Investitionsbank-Gruppe über die European Tech Champions Initiative und den Wachstumsfonds Deutschland mit KfW Capital als Berater. Die Runde beinhaltete auch die Teilnahme der bisherigen Investoren Balderton, HV, Intrepid Growth Partners, 33N, Lakestar, Supernova Invest, Blue Cloud Ventures und Geodesic Capital.

Gianni Cuozzo, Gründer und CEO von Exein, erklärte: "Von Anfang an war es unsere Vision, Cybersicherheit direkt in die Geräte zu integrieren. Indem wir dies mit der globalen Konnektivität von Deutsche Telekom IoT kombinieren, kreieren wir ein sicheres digitales Ökosystem. Die physische KI-Revolution wird erst dann wirklich stattfinden, wenn Menschen der Technologie vertrauen können, mit der sie interagieren. Wir sind stolz darauf, mit Deutsche Telekom IoT partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um dies zu ermöglichen."

Christian Schwalbe, CEO von Deutsche Telekom IoT, erläuterte: "Da IoT-Geräte eine immer wichtigere Rolle im Geschäftsbetrieb übernehmen, müssen Konnektivität und Sicherheit Hand in Hand gehen. Aufgrund der physischen KI ziehen intelligente Anwendungen zunehmend direkt auf Endgeräte um von Robotern und Drohnen bis hin zu Industriemaschinen und daher wird die Sicherheit von Geräten und Firmware immer wichtiger. Durch Kombination der Expertise von Exein im Bereich der Gerätesicherheit mit der globalen Konnektivität von Deutsche Telekom IoT unterstützen wir Kunden dabei, eine solidere Grundlage zu schaffen, um vernetzte Geräte sicher und vertrauensvoll bereitzustellen und zu skalieren."

Über Exein

Exein ist ein führendes Unternehmen für Laufzeit-Cyberschutz mit Hauptsitz in Rom, Italien, und Aktivitäten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet KI-gestützten Schutz zur Laufzeit direkt in der Gerätesoftware und schützt weltweit mehr als zwei Milliarden vernetzte Geräte in kritischen Sektoren wie Industrieautomatisierung, Automobil, Energie, Gesundheitswesen, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie Robotik. Exein will den globalen Standard für eingebettete Cybersicherheit definieren und das digitale Immunsystem für vernetztes Leben aufbauen.https://www.exein.io/

Über Deutsche Telekom IoT

Deutsche Telekom IoT vereinfacht die globale IoT-Konnektivität. Als führender IoT Connectivity Orchestrator versetzt das Unternehmen Betriebe weltweit in die Lage, Produkte und Dienstleistungen über internationale Märkte sicher zu vernetzen, zu verwalten und zu skalieren. Aufbauend auf einer führenden transatlantischen Netzwerkinfrastruktur und einem globalen Ökosystem von Technologiepartnern bietet die Deutsche Telekom IoT nahtlosen Zugang zu Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität weltweit, einschließlich Verbindungen über mehr als 600 ausgewählte Roaming-Netzwerke in 228 Ländern und Territorien. Über die reine Konnektivität hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste wie IoT-Sicherheit an. Präzise Positionierung und integrierte Konnektivitätslösungen unterstützen Kunden, die Komplexität zu reduzieren, Innovationen zu beschleunigen und das volle Potenzial des Internets der Dinge auszuschöpfen.

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