DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTZ - Beim Kölner Motorenbauer Deutz AG sollen nach Informationen des Handelsblatts mehrere Hundert Arbeitsplätze wegfallen. Etwa 100 der laut Insider angepeilten insgesamt 400 Stellen seien schon im Abbau oder bereits abgebaut worden. Ein weiterer möglicher Wegfall von 300 Arbeitsplätzen sei am Dienstag intern abgestimmt worden. Die Einschnitte sollen nach Angaben mehrerer mit dem Vorgang vertrauter Personen vor allem das Geschäft mit kleinen Motoren treffen. Der Abbau konzentriert sich demnach rein auf den Standort in Köln - damit wären etwa rund 15 Prozent der dortigen Belegschaft betroffen. Der Konzern wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern. (Handelsblatt)

EVONIK - Im Übernahmepoker um Evonik wächst der politische Widerstand in Nordrhein-Westfalen. Die SPD-Landtagsfraktion fordert Ministerpräsident Hendrik Wüst auf, sich für die Eigenständigkeit des Essener Spezialchemiekonzerns einzusetzen. Auch eine Beteiligung des Landes an Evonik dürfe kein Tabu sein, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf die Unterzeichner eines entsprechenden Antrags rund um Fraktionsführer Jochen Ott. Ein Anteil von "50 Prozent plus x" würde die RAG-Stiftung gemeinsam mit dem Land in die Rolle des Mehrheitseigentümers setzen, sagte Ott dem Manager Magazin. Dieser Schachzug würde nach heutigem Kurs bis zu 800 Millionen Euro kosten. (Manager Magazin)

SPIKO - Der ehemalige Bundesbank-Präsident Axel Weber beteiligt sich zusammen mit mehreren Wagniskapitalgebern an Spiko. Das französische Fintech bietet Start-ups und Kleinunternehmen verschiedene Cash-Management-Lösungen wie tokenisierte Geldmarktfonds an - also Fonds, deren Anteile digital verbucht werden und sich damit schneller und günstiger bewegen lassen als klassische Fondsanteile. Angeführt wird die 90 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde vom US-Wagniskapitalgeber New Enterprise Associates (Nea). Die weiteren Investoren sind Index Ventures, Speedinvest und White Star Capital sowie die Gründer des Zahlungsdienstleisters Qonto. Das Investorenkonsortium bewertet das Fintech nach Handelsblatt-Informationen aus Unternehmenskreisen dabei mit rund 800 Millionen Dollar. (Handelsblatt)

SPACEX/NVIDIA - Elon Musks Unternehmen SpaceX strebt im Rahmen einer von Apollo Global Management angeführten Finanzierungsrunde die Beschaffung von 40 Milliarden US-Dollar an, um Nvidia-Chips zu erwerben, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der KI- und Raketenkonzern setze verstärkt auf die fortschrittliche Technologie des Chipherstellers. Das Unternehmen wollte rund 10 Milliarden Dollar an Bankkrediten und 30 Milliarden Dollar über Investment-Grade-Anleihen aufnehmen, um seinen gigantischen Chip-Auftrag zu finanzieren. Apollo werde voraussichtlich die Transaktion leiten und dabei helfen, die Anleihen an einen breiten Kreis von Investoren zu verkaufen. Pimco sei Teil einer kleinen Gruppe von Kreditgebern, die über die Finanzierung der Transaktion verhandelten, so die Informanten. Der Abschluss der Transaktion wird für 2027 erwartet. (Financial Times)

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October 07, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)

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