Bern - Die SBB schliessen Anfang 2027 weitere 13 bediente Reisezentren. Betroffen sind Standorte in elf Kantonen, wie der «Blick» am Mittwoch unter Berufung auf regionale Medienmitteilungen der Bundesbahnen berichtete. Geschlossen werden die Reisezentren in Arbon TG, Brunnen SZ, Döttingen AG, Frick AG, Genève-Eaux-Vives GE, Laufen BL, Oensingen SO, Rotkreuz ZG, Schönbühl Shoppyland BE, St. Margrethen SG, Stein am Rhein SH, Uznach SG und Ziegelbrücke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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