Genf - Bei einem Ransomware-Angriff auf die Waadtländer Sicherheitsfirma Ixa Systems sind offenbar sensible Daten von Gefängnissen, Banken und weiteren Kunden gestohlen worden. Unter den erbeuteten Informationen befinden sich laut einem Bericht der Zeitung «Le Temps» vom Mittwoch Standorte von Überwachungskameras, Passwörter sowie Pläne von Sicherheitseinrichtungen. Die in Crissier ansässige Ixa Systems ist auf Videoüberwachung, Zutrittskontrollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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