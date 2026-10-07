Die Marvell Technology-Aktie ist derzeit kaum zu stoppen. Seit gut zwei Monaten befindet sich der Kurs des Halbleiterkonzerns in einem steilen Aufwärtstrend und legte auch am gestrigen Montag um über +5% zu. Ist der Investors Day so gut von der Börse aufgenommen worden? Und ist die Marvell-Aktie knapp unter ihrem Allzeithoch überhaupt noch einen Kauf wert? Gigantisches Wachstum voraus Der gestern in New York City abgehaltene Investorentag von Marvell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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