Die psychosomatische Fachklinik Angermühle ist in einem denkmalgeschützten Palais untergebracht. Seit 2025 verfügt sie über ein gebäudeintegriertes Solardach auf dem Vorderhaus. Nun kommt eine zweite Photovoltaik-Anlage auf dem Hinterhaus hinzu. Im bayerischen Deggendorf stattet die Klinik Angermühle einen weiteren Abschnitt ihres denkmalgeschützten Palais mit einem integrierten Solardach aus. Auf dem rückwärtigen Gebäudeteil entsteht im Zuge einer Dachsanierung eine Photovoltaik-Anlage mit 72 kW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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