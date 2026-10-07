FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,68 Prozent auf 25.275 Zähler. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise die Marke von 25.500 Zählern hinter sich gelassen, die sich aber als Widerstand erweist.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnten auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, in Asien gerieten die Kurse indes unter Druck.

Unternehmensseitig dürfte es zur Wochenmitte zunächst ruhig losgehen. Vorbörslich auffallende Kursbewegungen waren kaum zu verzeichnen. Die Aktien von Deutz legten auf Tradegate um 1,6 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu. Der Motorenbauer will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.

Aufträge aus der Türkei gaben den Anlegern des Windturbinenbauers Nordex Zuversicht. Die Papiere notierten auf Tradegate moderat höher zum Xetra-Schluss./ajx/stk

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