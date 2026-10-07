DJ Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei
DOW JONES--Nordex hat im September mehrere neue Aufträge für Windanlagen aus der Türkei bekommen. Insgesamt wurden 56 Turbinen bestellt, die auf eine Gesamterzeugungsleistung von 389 Megawatt kommen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Order seien jeweils mit einem mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag für die Anlagen verbunden. Die Projekte würden 2027 und 2028 umgesetzt, so Nordex.
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October 07, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)
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