Zürich - Wohneigentum in der Schweiz wird immer teurer. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Preise gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, innert Jahresfrist verteuerten sich Eigenheime um 3,9 Prozent. Damit setzt sich der Preisanstieg am Schweizer Immobilienmarkt fort, wenn auch etwas langsamer als zuvor. Das zeigt der Private Real Estate Price Index des Immobilienberatungsunternehmens IAZI. Bei Einfamilienhäusern legten die Preise von Juli bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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