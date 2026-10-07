NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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