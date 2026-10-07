Berlin - Die Deutsche Bahn verschärft die Homeoffice-Regeln für ihre Mitarbeiter in Bürojobs. Künftig sollen sie mindestens drei Tage in der Woche in Präsenz arbeiten. Das geht aus einem Schreiben des Konzernvorstands an Führungskräfte hervor, aus dem der Tagesspiegel berichtet.



Die Regelung soll bis Ende 2027 im gesamten Konzern umgesetzt sein. Bisher mussten Bahnmitarbeiter, die mobil arbeiten können, nur mindestens einen Tag pro Woche im Büro sein.



Der Vorstand um die Vorsitzende Evelyn Palla begründet die neuen Regeln mit dem Konzernumbau. Die DB befinde sich mitten in einer umfassenden Neuausrichtung. Neue Strukturen entstünden, Teams fänden sich neu zusammen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten veränderten sich. Gerade in dieser Phase sei es wichtig, dass man sich regelmäßig persönlich begegne, gemeinsam arbeite und im direkten Austausch Lösungen entwickle, heißt es in dem Schreiben. Präsenz stärke Zusammenarbeit und Zusammenhalt und sei damit "ein wichtiger Baustein für den Neustart" des Konzerns.



Palla und ihre Vorstandskollegen verweisen zudem darauf, dass der Großteil der Bahnbeschäftigten ohnehin nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil er im Eisenbahnbetrieb tätig ist, in Zügen, Bussen, Werkstätten, Bahnhöfen oder Leitstellen. Auch vor diesem Hintergrund sei "regelmäßige persönliche Zusammenarbeit dort, wo mobiles Arbeiten möglich ist, ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts im Konzern", so der Vorstand.





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