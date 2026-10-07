Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in die Sitzung gestartet. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen kommt es damit bereits wieder zu ersten Gewinnmitnahmen. Nach unten stützen die drei defensiven Schwergewichte etwas ab. Die Stimmung dürfte angesichts der weiterhin hohen Zinsen für Staatsanleihen und der Probleme in Frankreich von Zurückhaltung geprägt sein, zumal konkrete Nachrichten zu einzelnen Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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